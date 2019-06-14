15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-33 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 30-35%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны дожди, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем –33-38 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градусов тепла.

Minval.az