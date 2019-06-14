Согласно опросу «Левада-центра» российские граждане считают наиболее близкими друзьями и союзниками страны Белалусь, Китай и Казахстан. В числе государств, которые недружелюбно относятся к РФ, респонденты уже второй год называют США, Украину и Великобританию. При этом эксперты отмечают снижение доли россиян, считающих враждебными США и Украину.

Число опрошенных, назвавших дружественной Беларусь, за год увеличилось с 49 до 62%. Китай вспомнили 42% (по сравнению с 40% в 2018 году), Казахстан — 38% (против 32% годом ранее). В топ-5 близких друзей России также попали Армения (с 11% до 22%) и Азербайджан (с 8 до 16%).

В тройку самых враждебно настроенных по отношению к России стран, как и год назад, вошли США, Украина и Великобритания. Однако число тех, кто выбрал США, резко уменьшилось — с 78 до 67%. Снизилась и доля респондентов, назвавших недружелюбной Украину,— с 49 до 40%. В топ-5 также вошли Латвия и Литва.

Опрос проводился в период с 24 по 29 мая 2019 года. В нем приняли участие 1616 респондентов старше 18 лет.

Когда есть чувство изоляции и одинокой империи, единственный, кто в массовом сознании видится союзником, – режим президента Беларуси Александра Лукашенко и чем сильнее ощущается внешнее давление, тем выше поднимается его символический статус, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Ведомостям»:

«Отношение к странам СНГ в первую очередь объясняется тем, что отсутствие враждебности, в том числе и в СМИ, уже рассматривается как дружба. И переговоры с тем же Николом Пашиняном создают иллюзию, что Армения – дружественная страна». В Украине сейчас нет активных боевых действий, возросли надежды на нового президента Владимира Зеленского и на перезагрузку отношений, поэтому негатив снизился, говорит социолог: «Есть надежда и на улучшение отношений с Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны – они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах». Кроме того, прошлым летом враждебность к США резко снизилась из-за пенсионной реформы, добавляет Гудков: «Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вам не хватает денег на войну в Сирии, на перевооружение армии, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет – и это вызывает негодование».

Minval.az