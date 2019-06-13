Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 70 подданных иностранных государств.

«Согласно указу, россиянами стали 13 выходцев из Армении, по восемь — из Таджикистана и Молдавии, по семь — из Украины и Азербайджана, по шесть — из Афганистана и Узбекистана, трое — из Италии, по двое — из Казахстана, Турции и Вьетнама, по одному — из Грузии и Туркмении», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ президента России.

Среди получивших российское гражданство иностранцев оказались и известные люди: внук мецената Сергея Щукина – француз Андре-Марк Делок-Фурко, американский поэт и драматург, переводчик произведений Александра Пушкина на английский Джулиан Лоуэнфельд.

Minval.az