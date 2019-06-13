Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Техмезли прокомментировал возврат из России 36,5 тонн азербайджанских помидоров.

Как сообщает АПА, он отметил, что АБП является членом Всемирной организации по охране здоровья животных и Европейско-средиземноморской организации по защите растений:

«Каждая страна, которая является членом этих организаций, имеет определенные обязательства. При обнаружении несоответствия в продуктах, будь то животного или растительного происхождения, существует процесс возврата этих продуктов. Такую же процедуру мы проводим для других государств».

Читайте также: В Россию не пустили более 36 тонн помидоров из Азербайджана

Председатель АПБ сообщил, что в вопросе возврата помидоров речь идёт только о заражении вредителями:

«Это не касается внутреннего качества продукта. После принятия необходимых мер по оздоровлению этого продукта будет предпринята попытка повторного экспорта».

Председатель АПБ также отметил, что по данному вопросу встреч с экспортёрами помидоров не было.

Minval.az