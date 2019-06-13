В результате перестрелки в зоне карабахского конфликта убит Артем Вазгенович Хачатрян 1999 года рождения.
Об этом сообщило Минобороны Армении.
В результате перестрелки в зоне карабахского конфликта убит Артем Вазгенович Хачатрян 1999 года рождения.
Об этом сообщило Минобороны Армении.
Дата: 2019/06/13 21:02
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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