Не сумевшие продать выращенный урожай жители Марнеульского села Даштепе провели акцию протеста.

Как сообщает Report, об этом отмечается в сюжете, подготовленном телеканалом «Рустави 2».

По словам местных жителей, с учетом импорта в страну помидоров из-за границы, азербайджанцы не могут продать свою продукцию даже за 20 тетри.

«Чтобы вырастить урожай из банка взят кредит. Мы не можем продать помидоры и они портятся. В случае безразличия правительства к вопросу, мы перекроем в Марнеули магистральную дорогу», — сказал местный житель Тамаз Мамедов.

В знак протеста люди растоптали крупную партию помидоров.

Minval.az