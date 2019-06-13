Азербайджан выделил причал для российского судна, которое будет осуществлять морской круиз между прикаспийскими странами.

Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил глава отдела по связям с общественностью Государственного агентства туризма Кянан Гулузаде.

Организация морского круиза на Каспии является инициативой российской стороны. Для круиза выделен пассажирский пароход «Император Петр Великий», сообщил он.

«Президент России Владимир Путин во время визита в Баку напомнил о важности этого проекта и попросил ускорить его реализацию», — отметил представитель госагентства.

Азербайджанская сторона в настоящее время ведет переговоры с Астраханской областью, министерством туризма и соответствующими структурами РФ на водах.

Ожидается что морской круиз заработает с 2020 года и охватит все пять прикаспийских стран.

Minval.az