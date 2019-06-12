Взаимный товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2018 году увеличился на 19% и достиг $2,6 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Взаимный товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2018 году увеличился на 19% и достиг $2,6 млрд. По итогам же 4 месяцев 2019 года рост товарооборота составил 23%», — сказал Мустафаев в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Дню России.

Мустафаев подчеркнул, что азербайджано-российские отношения являются многоплановыми и динамично развиваются на двустороннем, региональном и международном уровне.

По его словам, Россия является одним из основных экономических партнеров. Он сообщил, что российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют $4,5 млрд, азербайджанские инвестиции в российскую экономику оцениваются в $1,2 млрд.

«В настоящее время наши страны реализуют совместные проекты в сфере машиностроения, производства сельхоз оборудования, химической промышленности, продукции фармацевтики и других направлениях», — подчеркнул министр.

Он также особо отметил сотрудничество в транзитно-транспортной сфере. По его словам, одним из основных проектов в этой сфере является проект «Север-Юг», в рамках которого транзитные перевозки в 2018 году увеличились в 8 раз, а в первом квартале текущего года в 2 раза.

Мустафаев также подчеркнул рост сотрудничества в сфере туризма. « В 2018 году Азербайджан посетили около 900 тыс. граждан России. И Россия по объему турпотока находится на 1 месте»,- сказал министр.

В заключении, он выразил уверенность, что и в дальнейшем совместными усилиями азербайджано-российское сотрудничество будет развиваться и крепнуть.

В свою очередь посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников заявил, что азербайджано-российские отношения носят характер стратегического партнерства.

« Отличительная черта нашего партнерства это постоянное расширение экономического сотрудничества, развитие гуманитарных и образовательных проектов, которые сближают наши народы. Мы с уверенностью смотрим на будущее азербайджано-российских отношений»,- сказал посол.

Бочарников также поделился своими впечатлениями об Азербайджане.

«Азербайджан прекрасная страна, за год моей работы здесь, я впечатлен красотой ее природы. Особо хочу отметить столицу, которая поражает своей архитектурой. Мне приятно работать в такой стране, которая нам близка и развивается быстрыми темпами»,- сказал посол.

Minval.az