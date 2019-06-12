13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 30-34 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 35-45%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем –33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градусов тепла.

Minval.az