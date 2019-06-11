11 июня министр обороны Грузии господин Леван Изория прибыл в город Габалу для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Информацию об этом распространяет МО АР.

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Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар также прибыли в город Габалу для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Minval.az