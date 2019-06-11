15 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль «Риголетто» Дж.Верди.

Для исполнения в опере партии Риголетто руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен солист Белградского Национального театра (Сербия), лауреат международных конкурсов вокалистов Матич Драгутин.

В роли Герцога выступит ведущий солист Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои, Народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов.

В этот день партию Джильды будет исполнять Заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.

В спектакле также примут участие Народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), Заслуженный артист Турал Агасиев (партия Марулло), солистка Нина Макарова (партия Маддалены) и др.

Спектаклем будет дирижировать Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии «Хумай», главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Minval.az