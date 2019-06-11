Насколько болезненным для Армении окажется ответ Тбилиси?

Может ли серьезный межнациональный конфликт вспыхнуть от бытового происшествия? Тридцать лет назад как раз в эти дни в Ферганской долине в Узбекистане вспыхнули погромы турок-месхетинцев, сосланных в этот регион Сталиным в 1994 году — как уверяли тогда в Москве с самых высоких трибун, «все началось с драки из-за перевернутой тарелки с клубникой», и эта версия позволяла, как казалось, надежно избежать неприятных вопросов, какие провокаторы «поработали» в Ферганской долине перед этим, кому и зачем понадобилось вбивать клин между узбеками и турками-месхетинцами, а в перспективе — и между Узбекистаном и Турцией, и насколько Кремль был заинтересован в кровопролитных конфликтах на национальных окраинах, чтобы с их помощью обосновать свертывание «гласности», «демократизации» и т.д. — всерьез делиться властью Горбачев явно не собирался.

Теперь же «бытовой сценарий» пытаются разыграть в грузинской Джавахетии.

Как разъясняет МВД Грузии, сотрудники главного управления патрульной полиции по Самцхе-Джавахети остановили в Ахалкалаки водителя — за нарушение правил дорожного движения. Но когда полицейские оформляли ему административный штраф, несколько местных жителей попытались «оказать поддержку», сначала нанесли экипажу патрульной машины словесные оскорбления, затем перешли к драке. В результате двое драчунов оказались под арестом в административном порядке за сопротивление полиции (статья 173 Уголовного кодекса) и мелкое хулиганство (статья 166). По данным независимых СМИ, один человек оказался в больнице. В СМИ, однако, тиражируются утверждения, что это злыдни-полицейские избили ни в чем не повинного местного жителя Мехака Хачатряна (причем главным свидетелем выступает его бабушка), и вообще полиция ведет себя неподобающим образом. Новоявленный орган, который то именуют «советом общественных организаций», то «советом армянских организаций», уже рассуждает о «новой напряженности» в среде «джавахских армян, и без того стоящих перед многочисленными проблемами», и призывает власти Грузии «проявить особую сдержанность, исключить применение несоразмерной силы и унизительных методов, что может еще больше увеличить напряженность в армянонаселенном регионе, углубить недоверие в общественной среде в отношении властей и правоохранительных органов страны, а также угрожать ее стабильности».

Здесь, конечно, самое время поинтересоваться: означает ли это, что у полицейских во всей Грузии должны быть одни правила поведения, а вот в ее армянонаселенных регионах — уже другие? Что, к примеру, здесь не следует наказывать за нарушения правил дорожного движения и выписывать за это штрафы? И еще, эти «особые правила» должны касаться всех жителей Джавахетии или же только армян? А если армянин из Ахалкалаки «лихачит» на улице в Тбилиси или Батуми — его как, можно останавливать или нет?

Ну а если серьезно, то здесь налицо явная попытка раздуть страсти и раскачать ситуацию в армянонаселенных районах Грузии. Причем с далеко идущими целями. Во всяком случае, в армянских СМИ уже публикуются статьи, авторы которых пытаются «доказать», будто бы Джавахетия, куда этнические армяне в лучшем для себя случае начали переселяться в XIX веке — это «часть территории Армении», и позволяют себе выражения в стиле «На заметку Тбилиси: руки прочь от Джавакха — исконно армянской земли!» Тут тебе и «грузинские шовинисты», и такой-сякой Саакашвили, который слишком тесно сотрудничал с Турцией и Азербайджаном, и нынешние власти Грузии, которые отношения к армянам Джавахетии не изменили, и стенания по тем временам, когда в Ахалкалаки располагалась российская база — она давала и работу местным армянам, и предоставляла им защиту…

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Можно, конечно, отмахнуться: дескать, мнение «отдельно взятых СМИ» не следует возводить в абсолют. Но все дело в том, что речь как раз идет не об «отдельно взятых статьях в отдельных СМИ». Армянские медиа начали старательно «раскручивать» инцидент в Ахалкалаки через несколько дней после того, как в США армянская диаспора провела телемарафон, где деньги собирали как раз на помощь армянской общине Грузии, а такие совпадения случайными не бывают. Тем более что сам факт территориальных притязаний на земли не только Азербайджана, но и Грузии в армянской политической тусовке — уже давно не новость и не секрет.

«Приармянивание» грузинской области Лори, похоже, только распалило аппетиты. Достаточно вспомнить, что еще 11 декабря 1985 года франко-армянская газета «Гамк» опубликовала «Политический манифест Армянской Революционной Федерации», где прямо указывалось: «…Границы объединенной Армении должны включить армянские территории; установленные Севрским договором, с районами Нахичевани, Ахалкалаки и Карабаха».

Тем более не похоже на случайность, что «мышиная возня» в Ахалкалаки началась вскоре после того, как в Тбилиси в очередной раз подтвердили свое стремление вступить в НАТО и ЕС и обещали облегчить военным судам НАТО процедуру захода в грузинские порты. Это, так сказать, «горячая хроника». А еще есть фон, и он включает и азербайджанские нефте-и газопроводы, проходящие через Грузию, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Все это тоже не нравится Москве. Той самой Москве, которая неплохо контролирует «армянское движение» в Ахалкалаки еще с тех времен, когда там находилась российская военная база, а армянское лобби в США, включая партию «Дашнакцутюн», по словам источников в КГБ СССР, работает под контролем спецслужб Кремля еще с семидесятых годов. Сейчас, на фоне «крымнаша», Москве давить на Грузию от собственного имени несколько не с руки, и на передний план выдвигают послушный форпост в лице Армении.

Но теперь уже «следующий ход» за Тбилиси. Где вряд ли отнесутся к происходящему в Джавахетии как к забавам расшалившихся деток. Тем более теперь, на фоне дурно пахнущего «футбольного чемпионата непризнанных сборных» в оккупированном Ханкенди куда пожаловали «команды» из захваченных грузинских Цхинвали и Сухуми и главари марионеточного оккупационного режима из Цхинвали в качестве «почетных гостей». Пока что власти Грузии не впустили в страну армянского историка, директора института истории Национальной Академии наук Армении Ашота Мелконяна, и только после вмешательства посольства Армении ему позволили улететь в Ереван из Тбилиси. Причем сам историк поспешил во всем обвинить таких-сяких азербайджанцев и турок, хотя любому здравомыслящему человеку понятно: ответственность лежит на самом Мелконяне и на его покровителях и «дирижерах» из высоких кабинетов. Но самое главное, нет сомнений в другом: вряд ли это единственная реакция Тбилиси. Очевидно, что здесь в ответ на ереванскую провокационную возню ужесточают свою позицию. Пока контуры «тбилисского ответа» не ясны, но нет сомнений, что он может оказаться весьма болезненным для Армении, прежде всего с учетом экономики и логистики. И да, винить за последствия Армении надо только себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az