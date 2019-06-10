С каждым годом Азербайджан становится все более привлекательной страной для туризма, о чем также свидетельствует растущий приток российских туристов в Азербайджан.

Об этом в понедельник сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Посол напомнил, что в 2018 году Азербайджан принял немногим менее 900 тысяч российских туристов, что на 5% превысило показатели 2017 года.

«Полагаю, что в текущем году интерес российских туристов к отдыху в Азербайджане взрастет», — цитирует «Тренд» Бочарникова.

Посол отметил, что в настоящее время в Москве открыто азербайджанское представительство по туризму, что говорит о двустороннем интересе России и Азербайджана в развитии этой сферы.

Посол отметил, что обе страны заинтересованы, в том числе в развитии морского туризма.

«В ближайшее время ожидается проведение подготовительной работы нацеленной на развитие портовой инфраструктуры, и выхода судов на российской территории Каспия», — сказал посол.

Minval.az