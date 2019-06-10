В Иране не в курсе того, что местная компания «Part Saman Cahan» будет заниматься реставрацией мечети «Гёвхярага» в городе Шуша.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Ирана Аббас Мусави.

«Мы не располагаем информацией о том, что иранская компания будет заниматься реставрацией мечети «Гёвхярага»», — цитирует спикера иранского МИДа АПА.

Предполагаемый глава компании Саид Нехавенди учился в Армении на архитектора.

Ранее армянская пресса распространила информацию о том, что иранская компания «Part Saman Cahan» отреставрировала мечеть «Гёвхярага» в городе Шуша.

Minval.az