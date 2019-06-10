11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 45-55%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-западный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть юго-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем –33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градусов тепла.

Minval.az