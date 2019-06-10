Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта работают в закрытом режиме.

Об этом заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, передает «Интерфакс».

«Работа сопредседателей идет достаточно в закрытом режиме, для этого есть все объяснения. Мы рады тому, что работа продолжается», — сказал Бочарников на пресс-конференции в Баку.

По словам дипломата, сопредседатели не раскрывали детали своих предложений по урегулированию карабахского конфликта, а в совместном заявлении говорилось о гуманитарной сфере и поддержании безопасности. «Сопредседатели имели контакты с президентами, министрами обороны (Азербайджана и Армении – ред.). Министры иностранных дел приняли предложение встретиться в ближайшее время. О чем будет сообщено», — отметил дипломат.

Minval.az