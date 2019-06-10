В Агджабединском районе девушка-подросток совершила суицид.

Как сообщает Report, жительница села Гарадолаг 14-летняя А.Ширинова повесилась во дворе своего дома.

По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.

Minval.az