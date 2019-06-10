В Агджабединском районе девушка-подросток совершила суицид.
Как сообщает Report, жительница села Гарадолаг 14-летняя А.Ширинова повесилась во дворе своего дома.
По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.
В Агджабединском районе девушка-подросток совершила суицид.
Как сообщает Report, жительница села Гарадолаг 14-летняя А.Ширинова повесилась во дворе своего дома.
По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.
Дата: 2019/06/10 12:21
Раздел: Азербайджан
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