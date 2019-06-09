“Вопрос депортации Фуада Аббасова — это заговор армян, в котором играют роль некоторые азербайджанцы тоже”.

Как сообщает «Report», об этом на пресс-конференции в Баку заявил отец азербайджанского блогера в России Фуада Аббасова Малик Аббасов. По его словам, некоторые лидеры азербайджанской диаспоры в России не сделали позитивного шага для азербайджанского народа:

“Была идея, что лидером азербайджанцев, проживающих в России, будет избран Фуад Аббасов, потому что Фуад уважали азербайджанцы, живущие в России, но Фуад сказал, что он не является гражданином России, и это будет невозможно. Несмотря на это, некоторые лидеры диаспоры подготовили провокацию против Фуада, и результат стал таким: я уверен, что готовившие против Фуада провокации — глава Российско-азербайджанского культурного общества в Москве Агададаш Керимов и президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев (“Азеррос”) России Мехрибан Садыгова”.

Аббасов отметил, что Азербайджанское правительство является гарантом безопасности азербайджанцев как внутри страны, так и за ее пределами:

“Я обращаюсь к правительству Азербайджана с просьбой защитить Фуада Аббасова, и это должно осуществляться со стороны государства, или Фуад Аббасов должен быть освобожден или отправлен в Азербайджан. Проблема должна быть решена в ближайшее время”.

Отец Ф.Аббасова также ответил Аразу Ализаде, члену парламента Азербайджана: “Что Араз Ализаде сделал для Азербайджана? Фуад Аббасов защищал интересы азербайджанцев в России”.

Отметим, что азербайджанскому блогеру Фуаду Аббасову запрещен въезд на территорию России на протяжении 50 лет. Cоответствующее решение принято по запросу ФСБ России.

Minval.az