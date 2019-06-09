В Невском районе Санкт-Петербурга госпитализировали уроженца Азербайджана, пострадавшего в потасовке со своим соотечественником. Потерпевший в тяжелом состоянии и с ножевым ранением брюшной полости, нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге госпитализировали гражданина Азербайджана с ножевыми ранениями живота после потасовки на улице. Об этом сообщил «Нефским новостям» источник в правоохранительных органах.

Ночью водитель такси доставил пострадавшего в больницу с проникающим ранением передней брюшной стенки в тяжелом состоянии.

Полицейские нашли подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался 18-летний соотечественник потерпевшего, который ударил знакомого ножом в результате внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Minval.az