Опасности возобновления военных действий в Карабахе глава МИД Армении Зограб Мнацаканян не видит. Об этом, согласно информации местных СМИ, он сказал журналистам в парламенте в четверг.

«Хочу четко отметить, что я не вижу (опасности войны). Я более чем уверен, в нашем единстве и возможностях, так как это общенациональный вопрос. В этом не должно быть никаких сомнений», — сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что ошибаются те, кто думает, что внутренние дискуссии в Армении и Карабахе, порой довольно острые, могут разрушить их единство.

«У нас есть вопросы, несогласия, дискуссии. Но таково наше общество. Никто не может ставить под сомнение наше единство», — отметил Мнацаканян.

Minval.az