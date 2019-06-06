Место и время встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова в скором времени будут обнародованы, сказал журналистам в четверг глава армянского внешнеполитического ведомства.

«Мы согласовали день и час, когда будет сделано заявление. День этот приближается», — цитирует Мнацаканяна «Спутник».

Из уважения ко всем участникам процесса, включая Азербайджан и сопредседателей, никаких других деталей Мнацаканян раскрывать не стал, заверив, что будет придерживаться достигнутой договоренности.

Мнацаканян добавил, что встреча Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым на данный момент не обсуждается.

Minval.az