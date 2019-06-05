Красногорский городской суд Московской области арестовал до 2 августа граждан Армении Нарека Степаняна и Сергея Ходжояна, фигурантов дела об ветерана ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС.

Ходжояну предъявлены обвинения в убийстве, Степаняна обвиняют в . Оба фигуранта дела не признают вины.

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Адвокат Степаняна сообщил на суде, что в момент совершения преступления тот якобы находился на своем рабочем месте. По словам защитника, Степанян готов сотрудничать со следствием.

5 июня суд также рассмотрит ходатайства об аресте еще одного фигуранта дела.

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