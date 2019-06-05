Криминальный инцидент с политическим продолжением — именно так точнее всего можно охарактеризовать события в подмосковной деревне Путилково. Здесь вечером 1 июня в массовой драке был убит Никита Белянкин, бывший ефрейтор спецназа ГРУ, недавно вернувшийся из Сирии.

Об обстоятельствах самой драки РосСМИ повествуют весьма скупо. Так мол и так, Никита Белянкин, у которого, по словам его отца, было «патологическое чувство справедливости», увидел, как у входа в местный паб «кавказцы» толпой избивают двоих славян, и решил вмешаться, тем более что имел при себе травматический пистолет. Сначала стрелял в воздух, потом — по ногам, но не помогло. В результате Никита Белянкин получил смертельный удар ножом в сердце.

Теперь же стали выплывать и подробности. Как выяснилось, конфликт спровоцировал некий Александр Сергеев. В паб он пришел с другом, имя которого не называется. И в какой-то момент бросил фразу: «Что-то много чурок в кафе». Что, вполне логично, не понравилось тем, кого назвали «чурками». Вспыхнула драка, в которую уже и ввязался на свою беду Белянкин. Вскоре назвали и имя подозреваемого в убийстве — Григор Оганян, работавший в этом пабе «шашлычником».

Григор Оганян

Здесь, пожалуй, нужна небольшая ретроспектива. Осенью 2013 года в подмосковном Бирюлево был убит местный житель Егор Щербаков. В преступлении тут же обвинили Орхана Зейналова, гражданина Азербайджана. В СМИ поднялась форменная антиазербайджанская истерия. Некоторые особо рьяные требовали даже от журналистки Ирады Зейналовой «покаяться» за своего соотечественника и «уйти из эфира». В Бирюлево оперативно прошел «народный сход», который закончился банальным погромом «торговых точек» и прочих «объектов», принадлежащих «кавказцам». Под шумок закрыли даже местную оптовую базу, принадлежавшую вообще-то дагестанцам, а не азербайджанцам. Наконец, самого Орхана Зейналова едва ли не в прямом эфире жестко задержал СОБР, а затем, продемонстрировав еще парочку трюков, по приказу главы МВД РФ Колокольцева Зейналова доставили в кабинет к министру, чтобы господин Колокольцев, как он сам потом заявлял, «посмотрел ему в глаза»…

Но на сей раз все иначе. Никто не спешит акцентировать внимание на национальности «подозреваемого» и даже упоминать ее в заголовках. Тем более нет ни «народных сходов», как в Бирюлево, ни требований «выселить всех «черных»», как еще раньше в Кондопоге. Нет даже призывов и советов прояснить ситуацию в армянской диаспоре, а там, без сомнения, происходят небезынтересные процессы. Достаточно вспомнить трагические события в казахской Караганде в январе 2019 года. Напомним: в местном армянском ресторане с помпезным названием «Древний Рим», вспыхнула перебранка между двумя компаниями молодых людей — не сошлись в музыкальных вкусах. Вспыхнула драка — между казахами и армянами. Один из участников — молодой казах — был убит. А вот с армянской стороны «разбираться» прибыли человек этак 30-35, да еще вооруженных не только ножами, но и заточенной арматурой — этакая «боевая дружина», сам факт существования которой вызвал у карагандинцев понятное возмущение. А инцидент в подмосковной деревне Путилково уже наводит на мысль, что подобные технологии задействованы и здесь. Но…штатные российские пропагандисты дружно и решительно молчат. И их молчание красноречивее многих слов демонстрирует, скажем так, «этнические предпочтения» даже в тех случаях, когда речь идет о заведомом криминале.

А события тем временем продолжают развиваться. Как выяснилось, главному подозреваемому — Григор Оганяну — срочно купили билет в Армению и отправили в Ереван. В СМИ промелькнуло сообщение, что вроде бы подозреваемого в убийств все спецназовца арестовали прямо в самолете перед вылетом, но теперь многие косвенные признаки убедительно свидетельствуют: подозреваемый или, скорее, подозреваемые в убийстве спецназовца до Армении все же добрались. И практически сразу же в своем Telegram кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян разразилась эмоциональным постом с призывом: «В СМИ были сообщения, что участники драки — армяне. И что один из них скрылся в Армении. Мои источники это подтверждают. Если это так, то Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу в Россию».

А теперь в Ереван прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По официальной версии, цель его визита — проведение в Ереване совместной коллегии Объединенной коллегии Полиции Армении и МВД России. Обсуждал ли он в Ереване выдачу России подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина, официальные источники никоим образом не обозначают.

Но глава МВД — именно та фигура, которой логичнее всего поручить обсуждение этого вопроса в Ереване. И кому же теперь в столице Армении министр Колокольцев собирается «посмотреть в глаза»? Григору Оганяну, которого местные оперативники доставят к нему? Начальнику полиции Армении Владимиру Осипяну? Или премьер-министру Николу Пашиняну? И самое главное, удастся ли договориться с ними о выдаче подозреваемых?

Можно вспомнить: 8 апреля 1991 года в Ростове-на-Дону группа армянских террористов, прибывших из Карабаха, расстреляла полковника внутренних войск СССР Блахотина. Как выяснило потом следствие, еще на стадии подготовки своей «операции» террористы установили весьма тесный контакт с местной дамочкой легкого поведения Галиной Бородкиной, поручили ей наблюдать за домом, где жил Блахотин, а затем…вывезли в Ереван. В феврале 1992 года за ней в столицу Армении отправилась целая опергруппа. Бородкину «установили», даже препроводили на борт вылетавшего в Москву лайнера, но прямо перед вылетом в самолет ворвалась группа вооруженных людей во главе с небезызвестным Зориком Балаяном, Галину Бородкину вывели из самолета, после чего она «растворилась в тумане». При этом, напомним, Галина Бородкина была гражданкой России. Теперь, конечно, на дворе уже не девяностые с их неразберихой. Но в большинстве стран мира конституция и законы прямо запрещают выдавать своих граждан другому государству для суда. Можно арестовать и судить у себя, допустить следователей для беседы, но не выдавать для суда и последующего наказания. Вряд ли Россия об этом не в курсе. Но тем не менее свой призыв к Армении выдать подозреваемых там уже озвучили вслух — пусть и от имени Маргариты Симоньян. А значит, вряд ли отступят. Но как поведет себя в этом случае премьер-министр Армении Никол Пашинян? Попытаться возразить и напомнить о конституции и законах? Звучит, быть может, и эффектно, но…вряд ли Никол Пашинян может позволить себе устраивать такие «танцы с саблями перед русским медведем» при нынешней степени зависимости Армении от РФ, нынешнем раскладе сил в Карабахе и нынешнем уровне риска возобновления боевых действий. И это еще не считая внутриполитической ситуации в Армении. Но если Пашинян согласится выдать подозреваемых и повторит тем самым шаг полковника Каддафи, это будет означать, что «народный премьер», как бы это помягче, «прогнулся» под требования Москвы в такой степени и такой форме, которую даже Кочарян с Саргсяном себе не позволяли. Так что безболезненного выхода у Пашиняна просто нет.

Только вот если даже Москва и сможет заполучить подозреваемых в убийстве, ей вряд ли стоит записывать это себе в актив. Просто потому, что «на выходе» возникает такая демонстрация российского влияния в Ереване, после которой не получится считать Армению даже номинально независимым государством. И тем более не получится «очистить» Россию от ответственности за действия той же Армении в Карабахе. Так что политические последствия у криминального инцидента в Подмосковье могут оказаться масштабными. И весьма болезненными не только для Еревана, но и для Москвы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az