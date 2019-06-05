Премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян заявил, что до его прихода к власти так называемое «руководство» оккупированного Карабаха не знало, что обсуждается за столом переговоров, и не было знакомо с документами об урегулировании конфликта.

Об этом он сказал в беседе с журналистами в кулуарах парламента. По заверению армянского премьера, именно он передал лидерам сепаратистов Карабаха переговорный пакет документов.

«Я пять раз спрашивал у них, знают ли они, о чем шли переговоры? Они отвечали, что не знают», — цитирует Пашиняна ереванский «Спутник».

Он добавил, что хотя представители карабахской «власти» дружны с бывшим руководством Армении, и даже танцуют вместе, однако там не знали о сути переговорного процесса с Азербайджаном.

Пашинян также сказал, что несколько раз обсуждал с военно-политическими элитами Армении и сепаратистского образования в Карабахе свое видение разрешения карабахского конфликта, спрашивал, есть ли у них претензии и несогласия. Таковых не было, добавил премьер.

«Но когда после этого, люди сидящие со мной за одним столом, знающие, что происходит на самом деле, подстрекают своих помощников писать статусы (в соцсетях) о том, что правительство сдает карабахские земли, то у меня рождается справедливый вопрос: «Для чего это делается?», — сказал он, имя в виду лидера сепаратистов Бако Саакяна.

Minval.az