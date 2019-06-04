Правоохранители Ленобласти разыскивают гражданина Азербайджана за избиение и похищение женщины.

Жительница деревни Бережки обратилась в полицию и сообщила, что на ее глазах мужчина неславянской внешности избил и похитил ее дочь. Как стало известно «Невским новостям» от собственного источника в правоохранительных органах, 21-летнюю девушку увезли на автомобиле темно-синего цвета. Известно, что машина поехала в сторону Санкт-Петербурга.

Похитителем оказался 25-летний Юсифли Орхан Шакур Оглы, которому автомобиль и принадлежит. Мужчина имеет рост около 170 см и азербайджанский тип лица. На его поиски ориентированы отряды полиции.

Minval.az