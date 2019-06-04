Российская сторона в минувшем году поставила в Азербайджан 40 БМП, следует из данных Регистра ООН обычных вооружений (UNROCA).

Согласно данным отчета, РФ в 2018 году поставила Индии 1250 управляемых ракет и пусковых установок к ним. По имеющимся данным, речь, предположительно, идет о танковых управляемых ракетах «Рефлекс».

Кроме того, Индия получила от России 80 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

На сайте Регистра обычных вооружений ООН опубликованы данные из официального отчета Российской Федерации за 2018 год.

В частности, в 2018 году Россия поставила 264 ПЗРК Бахрейну, 64 танка и две боевые бронированные машины Вьетнаму, а также 10 истребителей и 72 управляемые ракеты Китаю.

Minval.az