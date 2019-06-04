Созданная в парламенте Армении следственная комиссия по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года начала свою деятельность в среду, 4 июня.

Полномочия следственной комиссии предоставлены постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, председателем которой является член фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян.

В беседе с журналистами депутат от правящего блока «Мой шаг» Тигран Карапетян заявил, что «будет рассмотрен весь процесс. Если надо будет, то пригласим и Сержа Саргсяна». По словам Карапетяна, могут быть приглашены и лидеры карабахских сепаратистов.

Minval.az