В дежурную часть полиции по Фрунзенскому району Санкт-Петербургу 28 мая поступила информация из Следственного комитета о возбужденном уголовном деле по факту насильственных действий сексуального характера. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, 25 мая, в субботу, около 22:45 неизвестный мужчина изнасиловал студентку пятого курса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.

Спустя два дня полицейские задержали 25-летнего уроженца Азербайджана на улице Малой Балканской, который изобличен в преступлении. Его задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Ведется расследование.

Minval.az