Сегодня в Москве в Октябрьском зале Дома союзов прошла церемония награждения лауреатов премии «Национальное величие» в номинации «Честь и достоинство», лауреатами которой стали видные политические и общественные деятели России и СНГ, представители культуры и искусства, предприниматели и меценаты.

Престижной премией был награжден и Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы.

«Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, мне очень приятно получить эту награду, это общественная награда, которая говорит о нашей дружбе, о наших взаимоотношениях, напоминает нам о том, что мы жили в одной стране, о том, что мы вместе победили фашизм, о том, что мы вместе много чего сделали в этой жизни хорошего. Поэтому я благодарю инициаторов, организаторов, всех тех, кто принимал решение наградить меня, буду стараться с достоинством носить звание лауреата этой премии», — сказал Полад Бюльбюль оглы на церемонии вручения.

«Я очень рад, что мне сегодня вручена такая награда. Это награда гражданскому обществу, что очень важно. Есть государственные награды, а есть награды, которые вручаются на уровне гражданского общества. Они для меня тоже очень ценны. Это говорит о том, что между Россией и Азербайджаном есть замечательные неразрывные связи, которые выражаются в том числе этой премией. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех, кто принял такое решение, тех, кто организовал сегодняшний замечательный вечер, сказать всем большое спасибо. Я очень рад, что мне вручили такую награду», — рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в России в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа».

Напомним, премия «Национальное величие» учреждена в 2005 году по инициативе Комитета по укреплению социальной ответственности бизнеса Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия» при поддержке Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, предпринимательству и туризму и является одной из самых авторитетных независимых общественных премий. В этом году торжественная церемония является уникальной, поскольку проходит в рамках празднования Дня российского предпринимательства, а также памятных дат создания Евразийского экономического союза и Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также номинантами премии в этом году стали Василий Лановой, солист узбекского ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров и другие выдающиеся деятели стран постсоветского пространства.

Minval.az