В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении троих граждан Республики Азербайджан, подозреваемых в организации и проведении азартных игр, говорится в сообщении краевого следственного комитета.

По версии следствия, в период с ноября 2018 года по май 2019 года злоумышленники незаконно организовали и с помощью интернета проводили азартные игры в помещении, расположенном на улице Войцешека в краевом центре.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции. В операции по пресечению преступной деятельности были задействованы следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Силовое сопровождение операции осуществляли представители специальных подразделений Росгвардии.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Двое из подозреваемых по ходатайству следствия заключены под стражу, третий находится под домашним арестом.

Minval.az