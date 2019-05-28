Александр Лукашенко считает, что президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выбран верный курс развития государства.

Как сказано в поздравлении по случаю Дня Республики, Лукашенко подчеркнул, что Азербайджан является «надежным экономическим партнером» Беларуси.

— Впечатляющие общественно-политические преобразования, коренная модернизация производственного сектора, рост авторитета на международной арене наглядно подтверждают верность выбранного вами курса, направленного на обеспечение экономической мощи страны, эффективной социальной защиты населения, проведение независимой внешней политики, — говорится в поздравлении.

Лукашенко убежден, что практическая реализация договоренностей и осуществляемые при поддержке президента Азербайджана совместные проекты будут способствовать дальнейшему наращиванию потенциала обеих стран, укреплению традиций дружбы и взаимопомощи между белорусским и азербайджанским народами.

Minval.az