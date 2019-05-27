Суд в Мангистауской области Казахстана оштрафовал четырех граждан Азербайджана на 1,26 миллиона тенге (около 3320 долларов) по делу о незаконной добыче рыб осетровых пород в Каспийском море.

Решением Каракиянского районного суда четыре гражданина Азербайджана приговорены к штрафу в 500 месячных расчетных показателей (1262500 тенге) с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет по обвинению в умышленном незаконном пересечении государственной границы и незаконной добыче рыбных ресурсов, сообщил региональный новостной сайт «Лада».

По материалам суда, четверо обвиняемых 27 декабря 2018 года пересекли территориальные воды Каспийского моря Казахстана «с целью незаконной добычи рыб осетровых пород». Дата оглашения приговора в сообщении пресс-службы не уточняется.

Minval.az