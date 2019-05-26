Прокуратура Московского района Твери выявила фиктивный брак, заключенный гражданкой Российской Федерации с гражданином Республики Азербайджан.

В прокуратуре отмечают, что постоянно проверяют законность браков, которые россияне заключают с иностранцами. В этот раз ведомству удалось установить, что отношения зарегистрированы фиктивно — не для создания семьи, а для получения мигрантом разрешения на временное проживание на территории России и для дальнейшего получения российского гражданства. Информацию распространяет российский интернет-портал afanasy.biz.

Прокурор обратился с иском в суд, решением Московского районного суда Твери исковое его заявление было удовлетворено, запись акта о заключении брака признана недействительной и аннулирована.

Minval.az