На разогреве богатого на мероприятия Дня Читы на площади Ленина 25 мая прошёл колоритный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».

В субботу читинская площадь Ленина превратилась в одно огромное кафе национальной кухни. Запах невероятный, притягивал читинцев магнитом. Центральная площадь превратилась в площадь соблазнов — сочные шашлыки, ароматный восточный плов, бурятские буузы, грузинские хачапури, крылышки и многое другое. Были и зрелища — с национальными песнями и танцами.

Как пишет российский интернет-сайт chita.ru, фестиваль собрал на площади русских, армян, киргизов, бурят, азербайджанцев, цыган, таджиков и китайцев. Здесь не обсуждали проблемы и не говорили о политике. Здесь праздновали.

Minval.az