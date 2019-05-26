В Курске вынесен приговор трём иностранцам и курянину, обвиняемым в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Четверых молодых парней от 23 до 24 лет задержали летом прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области.

Как сообщает российский интернет-портал radio-kurs.ru, они организовали производство и последующий сбыт наркотиков. Азербайджанец на деньги эквадорца оборудовал в подвале частного дома в Солнцевском районе теплицу. В ней стал выращивать коноплю. «Травку» продавали знакомым иностранным студентам. Ездили в Курск на общественном транспорте.

В городе они снимали две квартиры. В одной постоянно проживали и осуществляли сбыт наркотиков, а другую использовали в качестве склада. Арендованное жильё регулярно меняли, чтобы не попасться полицейским. Но всё же попались.

В ходе обыска на съёмных квартирах изъяли почти 300 уже расфасованных пакетиков с наркотиками, готовыми для продажи, а также ещё не упакованные наркотические вещества общим весом более 2,5 кг.

К раскрытию преступления привлекались оперативники, владеющие иностранными языками, а в дальнейшем и профессиональные переводчики.

Ленинский районный суд Курска признал парней виновными. Организатору сбыта наркотиков назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Двоим его подельникам — по 5 лет лишения свободы, ещё один получил 3 года колонии строгого режима.

Minval.az