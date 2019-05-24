Новый поезд по маршруту Махачкала — Баку запустят осенью 2019 года. Планируется, что это будет ночной экспресс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана со ссылкой на начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимира Пястолова.

«В этом году у нас будет абсолютно новое расписание движения в Баку. Мы договорились осенью открыть международный маршрут «Махачкала — Баку, ночной экспресс», где будут новые комфортабельные вагоны СВ и удобное расписание. Мы создадим комфортные условия, чтобы жители республики могли сесть в комфортабельный вагон, например, в 20:00 в Махачкале и выйти около 7:00 утра в Баку», — цитирует пресс-служба Пястолова.

По его словам, ночной экспресс свяжет две столицы и повысит комфорт переезда в Баку и обратно.

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