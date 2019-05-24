Министерство обороны Азербайджана прокомментировало заявление командира пятого корпуса Вооруженных сил Армении полковника Андраника Пилояна по поводу ситуации на государственной границы с Нахчываном.

Министерство заявило, что умозаключения, озвученные полковником Андраником Пилояном о ситуации в Нахчыванском направлении, не более, чем попытка выдать желаемое за действительное.

В заявлении отмечается, что каждый раз, когда Азербайджан проводит широкомасштабные военные учения, военное руководство Армении организует утечку в СМИ подобной дезинформации, пытаясь успокоить встревоженное общество: «Противник пытается абсурдными заявлениями в СМИ прикрыть свои неудачи на поле боя, тем самым выставляя себя на посмешище перед азербайджанским народом. Что касается абсурдных утверждений о том, что азербайджанская армия якобы покинула позиции в Нахчыванском направлении, созданные в прошлом году, в связи с проблемами в обеспечении, то это абсолютная ложь. В отличие от армянской стороны, на высотах, где расположились азербайджанские солдаты, нет ни одного поста или боевой позиции, который бы всесторонне не обеспечивались. Эти позиции оборудованы линиями коммуникации и полностью обеспечены в соответствии с временем года».

Minval.az