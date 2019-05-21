Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов назвал незаслуженной победу голландца Дункана Лоуренса на Евровидении.

Соседов отметил, что занявший третье место Сергей Лазарев выступил намного лучше, чем победитель конкурса Дункан Лоуренс.

«У Лазарева была хорошая песня. Лучше, чем у голландца», — пояснил критик.

Соседов выразил уверенность, что Лазарев занял третье место из-за политизированности конкурса. По его словам, Лоуренс одержал незаслуженную победу на конкурсе, так как первое место должно было достаться представителю Азербайджана Чингизу Мустафаеву, передает российский интернет-портал URA.RU.

«Первое место должен был занять азербайджанец Чингиз Мустафаев, он прекрасно пел. Но Азербайджан — маленькая страна, она не в фаворе. Это политика», — отметил журналист.

Кроме того, Соседов выразил недоумение в связи с тем, что второе место на конкурсе досталось представителю Италии, отметив, что у него была «проходная и незапоминающаяся песня».

«Он ничем не запомнился. Ума не приложу, за что ему дали баллы», — добавил критик.

Minval.az