Престижный международный песенный конкурс «Евровидение» завершился в минувшую субботу, но его «эхо» звучит до сих пор, принося солидную популярность и признание наиболее ярким участникам евросонга. И в этой связи отрадно заметить, что евровидийная песня Чингиза Мустафаева, который на песенном конкурсе «Евровидение 2019» занял 7-e место, также имеет оглушительный успех. Песня «Truth» попала в мировой чарт iTunes. Композиция азербайджанского исполнителя занимает 25-ю позицию. То есть, он соседствует в чарте с такими мировыми «звездами», как Рианна и Мадонна.

Это – огромный успех нашего исполнителя. Доселе никто из азербайджанских певцов не забирался на столь высокие позиции в данном рейтинге. Да, помимо Ч.Мустафаев, в мировом хит-параде iTunes, представлены композиции и иных участников евросонга. Например, победителя конкурса Дункана Лоуренса с песней «Arcade» (5-е место), представителя Италии Mahmoodа с его хитом «Soldi» (15-е место), швейцарца Люка Хани с песней «She Got Me» (17-е место) и шведа Джона Лундвика с песней «Too Late For Love» (23-е место).

Кроме того, на платформе Spotify песню Ч.Мустафаева «Truth» с целью прослушивания в режиме оф-лайн загрузили уже более 500000 человек из самых разных стран мира. Заметим также, что Ч.Мустафаев является представителем Азербайджана, за которого отдали свои голоса представители наибольшего числа стран-участников евросонга.

Minval.az