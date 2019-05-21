В UNEC для студентов будет применена услуга «Единое окно».

Целью проекта является предоставление возможности студентам, обратившимся в единый центр, получения справки об обучении, транскриптов, а также других документов.

Студенты для подготовки нужной им справки об обучении могут из личного электронного кабинета обратиться в систему 24 часа дня. Затем готовый документ в электронной форме отправляется в личный кабинет студента. Система «Единое окно», стартующая как проект пилот с апреля месяца, впервые была применена на факультете Финансов и бухгалтерии. В течение месяца обращения около 400 студентов факультета оперативно были рассмотрены и студенты за короткое время получили нужный им документ.

На презентации системы «Единое окно» с участием ректора UNEC, профессора Адалата Мурадова и руководителей соответствующих структур было отмечено успешное применение проекта. Система «Единое окно», разработанная на основе опыта ведущих университетов мира, с нового учебного года будет применяться на всех факультетах UNEC.

Minval.az