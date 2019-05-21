В Азербайджане проведена необычная хирургическая операция. В одной из больниц Баку 17-летнему юноше удалили отросток длиной 18 сантиметров.

Об этом сообщил сделавший операцию врач — хирург Исмаил Аскеров, передает агенство «Онлайн».

Хирург сказал, что юноша обратился в больницу с жалобой на то, что еще с рождения в области копчика у него был отросток.

«Ему было трудно сидеть, это причиняло боль. Также были трудности с ношением одежды».

Врач сказал, что это такое может встречаться у новорожденных, но 18 сантиметровый отросток у 17-летнего человека – это запущенный случай.

«Пациент и его семья не обращались к врачам из-за стыда и осуждения. Родители считали, что этот «хвост» — подарок от «Ханумана» — индийского бога обезьян. Операция была проведена под общей анестезией. Во время предварительного осмотра было обнаружено, что отросток не связан с позвоночником, нервами».

Minval.az