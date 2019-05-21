В четыре бакинских поселках – Сураханы, Говсан, Амирджан и часть поселка Гарачухур 21-22 мая питьевая вода будет подаваться с перебоями, сообщает ОАО «Азерсу».

Ограничения связаны с работами по реконструкции на магистральных водопроводах.

Minval.az