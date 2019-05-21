В четыре бакинских поселках – Сураханы, Говсан, Амирджан и часть поселка Гарачухур 21-22 мая питьевая вода будет подаваться с перебоями, сообщает ОАО «Азерсу».
Ограничения связаны с работами по реконструкции на магистральных водопроводах.
В четыре бакинских поселках – Сураханы, Говсан, Амирджан и часть поселка Гарачухур 21-22 мая питьевая вода будет подаваться с перебоями, сообщает ОАО «Азерсу».
Ограничения связаны с работами по реконструкции на магистральных водопроводах.
Дата: 2019/05/21 11:00
Раздел: Азербайджан
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