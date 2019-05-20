Пограничники Белгород-Днестровского отряда с помощью системы оптико-электронного наблюдения заметили мужчину, который на лодке пристал к украинскому берегу. Как сообщает «Град», задержанным оказался 26-летний гражданин Азербайджана, он имел при себе документы.

Оказалось, что из-за нарушения украинского законодательства азербайджанцу до 2022 года запрещен въезд в Украину. Именно поэтому мужчина решил обойти пункты пропуска и незаконно попасть на территорию нашего государства.

В настоящее время в отношении него составлен админпротокол за незаконное пересечение границы. нарушитель задержан на срок до трех суток. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Minval.az