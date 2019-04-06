Президент Армении Армен Саркисян в субботу в Аммане на полях Всемирного экономического форума провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой стороны обсудили переговоры премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 29 марта в Вене.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«Президент Армении подчеркнул важность поддержки ООН Минской группе ОБСЕ как единственного формата с международным мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Саркисян и генсек ООН приветствовали встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева и отметили, что мирному разрешению конфликта нет альтернативы», — говорится в сообщении пресс-службы президентского аппарата республики.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках ООН и ее структур.

Minval.az