Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 5 апреля, создал специальную комиссию, которая будет выяснять роль Франции во время геноцида в Руанде в 1994 году. Об этом сообщает DW.

Геноцид осуществлялся представителями народа хуту против народности тутси. Кровопролитие продолжалось около ста дней и унесло жизни 800 тыс человек.

Во французскую комиссию войдут восемь историков и исследователей. Они будут изучать исторические архивы Франции в период с 1990 до 1994 года, которые могут иметь отношение к геноциду в Руанде.

Исследование продлится два года. Ожидается, что оно даст «лучшее понимание и знания о геноциде тутси» и в дальнейшем будет использоваться при изучении этой трагедии во Франции.

Макрон также пообещал предоставить дополнительные ресурсы французскому суду, рассматривающему дела, связанные с геноцидом в Руанде. Для работы над этими делами будут привлечены дополнительные следователи, чтобы «вероятные виновники геноцида, в отношении которых осуществляется расследование, предстали перед судом в течение разумных временных рамок».

7 апреля, в Руанде пройдут траурные мероприятия в память о жертвах геноцида. Руанда ранее выдвигала обвинения в адрес Франции в соучастии в геноциде и в поддержке правительства, которое было сформировано представителями народа хуту, а также в оказании помощи преступникам во время их бегства. Франция эти обвинения отвергает.

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