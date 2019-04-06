В США двум студентам из Китая предъявили обвинения в мошенничестве. Как сообщает информационный портал NPR, они заменили тысячи поддельных телефонов iPhone на настоящие в сервисных центрах.

Янян Чжоу (Yangyang Zhou) и Цюань Цзян (Quan Jiang), учившиеся на инженеров в городе Портленд, штат Орегон, отнесли в сервисы Apple 3069 поддельных телефонов с апреля 2017 года по март 2018-го. Устройства им присылали родственники и друзья из Китая на разные адреса. Студенты отдавали гаджеты в ремонт под вымышленными именами (однажды один из них использовал псевдоним Вертолет Апач), а также просили делать это знакомых.

Примерно в половине случаев поддельный телефон заменяли на новый и настоящий. Китайцы отправляли девайсы на родину и продавали, оставляя прибыль себе. Согласно судебным документам, Чжоу и Цзяну удалось получить 1493 новых телефона, что принесло Apple убытки в размере 896,8 тысячи долларов (58,5 миллиона рублей). Оставшиеся 1576 жалоб студентов на неработающие телефоны были отклонены.

Мошенническую схему раскрыла Служба таможенного и пограничного контроля США. Таможенники обратили внимание на студентов после того, как на их имя пришло пять посылок с поддельными телефонами подряд. В марте 2018 года в доме Цзяна провели обыск и обнаружили более 300 контрафактных устройств.

При даче показаний оба студента заявили, что не знали, что им присылали поддельные телефоны.

Цзяну предъявлены обвинения в торговле контрафактным товаром и мошенничестве с использованием электронных средств. Чжоу обвиняется в «предоставлении ложной или вводящей в заблуждение информации в экспортной декларации».

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