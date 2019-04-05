Государственная администрация города Киев приняла решение о возведении памятника поэту-мыслителю Имадеддину Насими, оставившему глубокий след в многовековой художественной и философской мысли азербайджанского народа.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Госадминистрации, решение о возведении памятника Имадеддину Насими в одном из центральных парков Киева по заказу посольства Украины в Азербайджане было представлено посольству.

Отметим, что автор памятника – народный художник Украины, известный скульптор – наш соотечественник Сейфеддин Гурбанов. Планируется, что высота бронзового монумента достигнет почти 5 метров.

Напомним, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2019 год в нашей стране объявлен «Годом Насими».

Minval.az