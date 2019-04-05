Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку своего очередного номера президента России Владимира Путина. Его фигура на первой странице издания возвышается над земным шаром. Под ней — анонс статьи журналиста Саймона Шустера: «Другой план России. Владимир Путин хочет влиять не только на выборы. Внутри его империи государств-изгоев», — говорится на обложке Time.

Как сообщает РБК, выпуск с изображением российского лидера должен появиться в продаже с 15 апреля.

​Основной текст этого выпуска посвящен тому, как Россия «выстроила сеть влияния среди тиранов и несостоявшихся государств». В частности, в нем говорится о сотрудничестве Москвы и президента Судана Омара аль-Башира. Последний в ходе переговоров с Путиным, согласно имеющимся в распоряжении Time документам, заявил, что «Судан может быть ключом России к Африке».

В целом «российская кампания [влияния] простирается от основных зон конфликта, таких как Венесуэла, Ливия и Сирия, до более темных уголков Африки — <…> Судана», — говорится в статье.

В ней также представлена инфографика, на которой отмечены все страны, на ситуацию в которых российские власти, по данным автора материала, пытаются повлиять. «Посредством вмешательства в выборы и разжигания национальной напряженности Россия активно подрывает демократические институты. В то же время, предлагая свои военные ресурсы, бизнес-альянсы, а также финансовую помощь и политическую пропаганду, она устанавливает свою власть в странах, у которых есть претензии к западным нациям», — говорится в тексте Time.

Издание указало четыре способа России влиять на эти страны: информационный, военный, экономический и дипломатический. Таким образом она, согласно инфографике, влияет на 28 государств мира. Например, в США, Великобритании, Франции, Германии, Украине, Бразилии и Балканских странах она использует информационный тип влияния, в Колумбии, Перу, Бразилии, Никарагуа, Венгрии, Сирии, Турции, Саудовской Аравии, Алжире, Судане и Индонезии — военный, в Аргентине, Нигерии, ЮАР, Индии и Вьетнаме — экономический, а в Марокко, Ливии и Судане — дипломатический.

Указанная карта, как поясняется в материале, показывает «информационные кампании, которые были связаны с национальными политическими событиями», а также выделяет значительные факты военной поддержки и кооперации в выбранных государствах (без учета торговли оружием)». Источником для данных стали материалы частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир» (Carnegie Endowment for International Peace) и новостные материалы со всего мира, указывается в статье.

Это уже не первый раз, когда Владимир Путин оказывается на обложке Time. В последний раз изображение российского лидера появилось там в сентябре прошлого года. Вместе со своим американским коллегой Дональдом Трампом, экс-главой предвыборного штаба главы США Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской Путин был изображен на обложке Time в виде матрешки.

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