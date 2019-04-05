«Между Азербайджаном и Россией всегда было стратегическое партнерство».

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя развитие азербайджано-российских отношений.

«В контексте того, что Россия у нас большой сосед, если смотреть через призму экономики, то это огромный рынок. Если говорить о взаимопонимании, то у нас нет проблем с языком. Русский язык у нас — язык межнационального общения. Я думаю, что для Азербайджана выстраивание нормальных, взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является приоритетом», — сказал глава МИД Азербайджана.

Minval.az