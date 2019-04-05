«Венская встреча показала, что, несмотря на сложности, необходимо постараться определить возможности».

Как сообщает агентство «Онлайн», об этом в Москве журналистам заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он сказал, что после этой встречи, которая длилась 3 часа, министр обороны Армении сделал заявление «Новые территории – новая война»: «Мы понимаем, что это рассчитано на внутреннюю аудиторию. Армения должна осознать, что она должна попытаться нормализовать отношения с соседом, отношения с которым были плохими на протяжении последних 30 лет. Армяне говорят, что «диаспора нам поможет». Какая диаспора помогла вам?

Какой представитель диаспоры переехал в Армению? Вернулся только бывший министр иностранных дел Вардан Осканян. Он думал, что приедет в независимую Армению. Значит, нет доверия. Мы выступаем с позиции, что необходимо готовить народы к миру. Мы обсудили это и с Сергеем Лавровым. Можно было бы организовать взаимные визиты журналистов. Армяне говорят, что территории в обмен на мир неприемлемо для Армении. Считаю, что это неправильный подход. Чего добилась Армения, конфликтуя с соседом на протяжении 30 лет? Иногда спрашивают, а чего добились вы? Наша экономика, дороги, железнодорожные линии прошли этап развития. Мы продаем нефть, прокладываем нефтепроводы. Я могу привести и другие многочисленные примеры. Они в первую очередь, должны убедить в этом свой народ для его же будущего. Иногда говорят, что карабахские армяне – сложный народ. Это ваша проблема. Вы должны убедить их, что без нормализации отношений с Азербайджаном у армянского народа нет будущего».

Министр также ответил на вопрос о том, будет ли этот год решающим для нагорно-карабахского конфликта: «Я бы хотел, чтобы этот конфликт был урегулирован в 2004 году, когда я только стал министром. Могу сказать, что в то время мы обсуждали с Варданом Осканяном конкретные планы. Медиа не знала про них. Но между нами было взаимопонимание».

Эльмар Мамедъяров также заметил, что новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана может состояться в Москве.

Он также заявил, что глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность принять участие в очередной встрече по решению карабахской проблемы.

По словам Мамедъярова, которые приводит «Спутник», венская встреча лидеров Армении и Азербайджана в целом показала, что хоть и тяжело, но нащупываются точки соприкосновения.

«Естественно, никто не ожидает, что это будет быстро», — сказал он.

Minval.az